Apeldoorn wil EK baanwielrennen 2024 organiseren

Apeldoorn wil in 2024 het Europees kampioenschap baanwielrennen voor elite-renners organiseren in het Omnisport. Dat heeft organisator Libéma Profcycling bekendgemaakt na het succesvolle EK baanwielrennen voor beloften en junioren. In 2018 organiseerde Apeldoorn nog het WK baan.

Libéma slaat voor het bid voor het EK 2024 de handen ineen met de gemeente Apeldoorn, de provincie Gelderland en de KNWU. Het Europees kampioenschap is in dat jaar een belangrijke graadmeter in aanloop naar de Olympische Spelen van die zomer in Parijs.

Nederland was op het EK voor beloften en junioren zeer succesvol. “Met tien medailles, en drie titels, presteerden we sterk op dit EK in eigen huis. Ik ben vooral blij met de progressie die deze groep laat zien en met de sfeer in de groep”, zegt talentcoach Fulco van Gulik. “Voor sommigen onder onze deelnemers was het een bewijs dat ze op de goede weg zitten, anderen weten dat er nog werk aan de winkel is. Daar is zo’n toernooi goed voor.”

Ook projectleider Rens Kamphuis van Libéma is blij. Hij hoopt dat dit EK een visitekaartje is aan de Europese wielerbond UEC dat Nederland klaar is voor de organisatie van een groot kampioenschap. “We zijn blij dat we er, in deze voor evenementen toch lastige tijden, in geslaagd zijn dit kampioenschap te organiseren en tot een succes te maken. Uiteraard met een fikse en zeer gewaardeerde extra inspanning van alle medewerkers en vrijwilligers”, zegt hij.