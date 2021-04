Apeldoorn organiseert EK baanwielrennen voor junioren en beloften 2021

Omnisport Apeldoorn is van 17 tot en met 22 augustus 2021 gastheer van het EK baanwielrennen voor junioren en beloften. Begin april werd de kandidatuur al bekend. De Europese Wielerbond UEC heeft nu ook het toernooi definitief toegekend.

‘’Het is een erg mooi en zeer welkom bericht dat wij gastheer zullen zijn van dit evenement”, aldus projectleider Rens Kamphuis in een communiqué. “Na het EK in 2019 is er, mede door COVID-19, geen groot (inter)nationaal evenement meer geweest in Omnisport. Voor de stad, de sport en alle betrokkenen is dit toernooi het begin van hopelijk veel meer”.

De hoop is om een toernooi met publiek te organiseren. Uiteraard zullen de nodige maatregelen worden getroffen indien de situatie hierom vraagt, stelt organisator Libéma Profcycling in het persbericht.