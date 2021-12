Antwan Tolhoek wil naar de Tour de France: “Mijn gevoel is heel goed”

Antwan Tolhoek is over enkele dagen pas officieel wielrenner bij Trek-Segafredo, maar de Nederlander is al met de Amerikaanse ploeg op trainingskamp geweest. Dat beviel Tolhoek prima. “Mijn gevoel is heel goed, dus laat 2022 maar komen. Ik hoop dit jaar aan de start van de Tour de France te staan”, zo zegt hij bij Omroep Zeeland.

“Ik vond het best spannend om met mijn nieuwe ploeg op trainingskamp te gaan, omdat ik toch even uit mijn comfortzone was. Maar de eerste indruk van mijn ploeg en teamgenoten is goed. Het is ook mooi dat er met Bauke Mollema een landgenoot bijzit natuurlijk.”

Niet alleen het team van Tolhoek is aankomend jaar nieuw, ook zijn woonplaats is dat. Onlangs is de 27-jarige renner uit zijn Yerseke verhuisd naar Andorra. “De hoogtestages doen mij altijd goed, vandaar dat het me beter leek om naar de bergen te verhuizen. Gemiddeld ben ik zo’n drie procent beter als ik in de bergen heb getraind”, aldus de Nederlander.

Hoe zijn programma er aankomend jaar uitziet, is nog niet helemaal bekend. Wel is zeker dat Tolhoek in februari aan de start staat van de Ster van Bessèges en de UAE Tour.