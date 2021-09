Antwan Tolhoek over vertrek bij Jumbo-Visma: “Een moeilijke beslissing”

Dat Antwan Tolhoek vanaf volgend seizoen uitkomt voor Trek-Segafredo, was begin juni al te lezen op WielerFlits. Hij tekent er voor twee jaar. Nu heeft de 27-jarige Zeeuw via zijn nieuwe ploeg gereageerd op zijn transfer. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw grote rondes te rijden en mee te doen voor ritwinst.”

Tolhoek verlaat na vijf seizoen Jumbo-Visma en dat valt de klimmer zwaar. “Het was een moeilijke beslissing om mijn huidige ploeg te verlaten, aangezien ik er mijn professionele carrière ben begonnen. Maar als een ploeg als Trek-Segafredo om de hoek komt kijken en je een contract voorschotelt, waarbij je de kans krijgt om meer voor eigen rekening te rijden in de grotere wedstrijden, dan moet je niet twijfelen en de kans grijpen.”

De Nederlander gaat voor succes in een van de drie grote rondes. “Sommige ervaren renners binnen de ploeg hebben al aangetoond dat ze een kans krijgen om mee te gaan in de ontsnapping om zo een gooi te doen naar een ritzege. Ik hoop dat ik de komende twee jaar mijn droom kan verwezenlijken binnen Trek-Segafredo”, aldus Tolhoek, die voorlopig één profzege achter zijn naam heeft staan. In 2019 won hij een bergrit in de Ronde van Zwitserland.

Bij de Amerikaanse formatie komt de Nederlander landgenoot Bauke Mollema tegen. Het betekent voor Tolhoek eveneens een hereniging met ploegleider Steven de Jongh. Tolhoek (toen renner van Rabobank) kwam in het najaar van 2015 uit als stagiair bij Tinkoff-Saxo, waar de voormalig sprinter toen ook in de ploegleiderswagen zat. Na een jaar bij Roompot-Oranje Peloton, maakte Tolhoek in 2017 de overstap naar wat toen nog LottoNL-Jumbo heette.

Rittenkaper

De Jongh kijkt uit naar een hernieuwde samenwerking met Tolhoek. “Antwan is een ontzettend nette en vriendelijke jongen, maar heeft tegelijkertijd ook een enorme drang om te koersen. Hij wil graag aanvallend rijden en meegaan in ontsnappingen. We zochten toevallig naar rittenkapers en ik denk dat Antwan voldoet aan het profiel. In bergetappes en kortere rittenkoersen kan hij een belangrijke rol spelen, net als in de Ardennenklassiekers.”

“We hopen dat hij bij ons in staat is om een etappekoers van een week te winnen. In de grote rondes kan hij een vergelijkbare rol als Kenny Elissonde vervullen. Antwan is een ontzettend getalenteerde klimmer.”