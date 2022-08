Antwan Tolhoek liep bij val in Ronde van Polen meerdere breuken op

Hoewel hij de Ronde van Polen moest verlaten, leek de schade nog enigszins mee te vallen voor Antwan Tolhoek, die in de eerste etappe bij een grote valpartij lag. Maar nu blijkt hij toch de nodige breuken te hebben opgelopen. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat de Zeeuw drie gebroken ribben heeft en een breuk in zijn schouder. Dat meldt Tolhoek op Twitter.

“Na nieuwe onderzoeken zijn er helaas drie gebroken ribben en ook een breuk in mijn schouder te zien, na mijn val in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Flink balen”, schrijft een teleurgestelde Tolhoek. Toch blijft hij optimistisch: “Met de hulp van Trek-Segafredo proberen we er alles aan te doen weer terug te koersen.”

De 28-jarige klimmer liet direct na zijn val röntgenfoto’s maken, waarop geen breuken te zien waren. Omdat hij op dat moment al wel last had van zijn ribben en schouder, stapte hij uit voorzorg niet meer op voor rit twee naar Zamość. Nu blijkt dat er inderdaad wat mis was. Het is nog onduidelijk hoelang Tolhoek uit de roulatie is.

Nieuwe tegenvaller

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Tolhoek. De Nederlander wist de voorbije maanden – mede door ziekte – niet zijn gebruikelijke niveau te halen. Zijn (voorlopig) beste uitslag behaalde hij in zijn eerste koers van het seizoen in februari. In de Ronde van Valencia werd hij veertiende in de algemene rangschikking, met als sportieve uitschieter een zesde stek in de eerste etappe naar Torralba del Pinar.