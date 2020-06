Antwan Tolhoek hervat seizoen met Strade Bianche vrijdag 26 juni 2020 om 14:02

Antwan Tolhoek herbegint zijn seizoen met de Toscaanse klassieker Strade Bianche, zo meldt Omroep Zeeland. De klimmer van Jumbo-Visma zal voornamelijk een Italiaans programma afwerken richting de Giro d’Italia.

De 26-jarige Tolhoek zal op 1 augustus dus deelnemen aan Strade Bianche, gevolgd door Milaan-Turijn (5 augustus) en Milaan-San Remo op 8 augustus. Vier dagen na ‘La Primavera’ doet Tolhoek mee aan de Gran Piemonte, op 15 augustus is het dan weer tijd voor de Ronde van Lombardije.

De uit Yerseke afkomstige Tolhoek zal in aanloop naar de Ronde van Italië (3-25 oktober) nog in Hongarije koersen voor de Ronde van Hongarije (29 augustus-2 september). Dit betekent dat zijn ploeg Jumbo-Visma heeft gekozen voor deelname aan de meerdaagse rittenkoers.

Tolhoek hoopt verder nog op een selectie voor het WK wielrennen in Zwitserland. Het evenement staat nu nog gepland van 20 tot en met 27 september. “Ik merk dat de moraal weer terugkomt. Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen”, zo vertelt Tolhoek, die momenteel in Oostenrijk aan het trainen is.