Antwan Tolhoek herstelt van operatie aan lies: “Vooruitzichten zijn rooskleurig”

Het herstel van Antwan Tolhoek, die afgelopen herfst een operatie aan zijn liesslagader onderging, verloopt voorspoedig. Ondanks dat voor zo’n operatie een lange hersteltijd staat, zat de klimmer alweer op de fiets en was hij mee met het trainingskamp van Jumbo-Visma. In maart hoopt hij zijn rentree te maken in het peloton.

Tolhoek had al jaren last van krachtverlies in zijn been tijdens het koersen, vertelde hij in de PZC. De operatie stelde hij echter steeds voor zich uit. “Het is niet niks, best een ingrijpende operatie. Er kan natuurlijk altijd iets fout gaan. Het ging ook lange tijd gewoon goed qua prestaties ondanks de kwaal, maar op een gegeven moment moest ik wel deze operatie plannen, want langer verder fietsen was simpelweg geen optie.”

Na de Giro, waar hij met zijn ploeggenoten in de tweede week de strijd staakte na een positieve coronatest van Steven Kruijswijk, verlegde de klimmer zijn focus op de lang geplande operatie. Inmiddels loopt het herstel voorspoedig. “Ik lig voor op schema en sta te popelen om te koersen. Ze zeggen dat het zo’n zes maanden duurt voordat je volledig hersteld bent, maar ik hoop eerder. Ik fietste al veel en ben op trainingskamp geweest. De vooruitzichten zijn rooskleurig.”

Geen Giro of Tour

Tolhoek hoopt in maar terug te keren in het peloton. “Ik rijd een mooi programma, maar geen Giro of Tour. Die komen waarschijnlijk te vroeg. Maar ik sta wel op de longlist voor de Vuelta. Het zou mooi zijn als ik het jaar daar op een mooie manier kan eindigen. Die beknelde slagader heeft me beperkt de voorbije jaren. Ik zei al gekscherend tegen mijn ploeggenoten dat het nu tijd wordt voor de Antwan 2.0. Het gaat goed, maar ik wil niet te hoog van de toren blazen.”

“Laten we eerst maar eens zien hoe het zich in de wedstrijden gaat vertalen”, zei hij nog. Normaal gesproken wordt de Ronde van Catalonië, die 22 maart begint, zijn eerste koers van het seizoen. Daarna staan ook de Volta Limburg Classic, de Ronde van Romandië, de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Zwitserland op zijn voorlopige programma.