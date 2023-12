vrijdag 29 december 2023 om 14:43

Anton Ferdinande ziet lange revalidatie tegemoet na val in Diegem

Het is einde seizoen voor de 23-jarige veldrijder Anton Ferdinande van Deschacht-Hens-Maes. De Belg knalde tegen het einde van de cross in Diegem hard tegen de grond bij een passage over de balken. Ferdinande heeft de gewrichten van zijn rechterschouder afgescheurd en moet onder het mes.

De valpartij van Ferdinande betekent voor hem het einde van zijn veldritseizoen. In de cross van Diegem was te zien dat de Belg na zijn valpartij tussen de balken geen poging deed om weer op te staan. Het zag er direct niet goed uit. Nu blijken de gewrichten in de schouder van Ferdinande dus gescheurd.

De Belg wordt vandaag geopereerd aan zijn schouder en zal een lange revalidatie tegemoet gaan. De crosser van Deschacht-Hens-Maes reed dit seizoen al tweemaal in de top-10 in Kortrijk en in Mol, maar kan zijn seizoen dus geen vervolg geven. Het is nog onduidelijk hoe lang de revalidatie precies zal duren.