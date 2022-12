Anton Ferdinande zegeviert in Spaanse cross, Silvia Persico blijft winnen in Italië

Anton Ferdinande heeft in Spanje de Ziklo Kross Igorre (C2) op zijn naam geschreven. De 22-jarige veldrijder van Deschacht-Hens-Maes bleef na ruim een uur thuisrijder Kevin Suárez Fernández voor. Ondertussen boekte Silvia Persico in het Italiaanse Jesolo haar vierde veldritzege op rij.

Ferdinande kwam na een uur, twee minuten en 44 seconden over de streep in het Basksische Igorre, Suárez Fernández (Nesta-MMR) volgde acht seconden later. De rest van het veld was veel verder weggeslagen: Gonzalo Inguanzo Macho werd derde op meer dan twee minuten. Op de zesde plaats zagen we ook nog de Belg Grégory Careme. Bij de vrouwen was het podium volledig Spaans. Lucía González Blanco won voor Sofia Rodriguez Revert en Irene Trabazo Bragado.

In de Gran Premio Internazionale CX Città di Jesolo (C2) was Persico aan het feest bij de vrouwen. De Italiaanse behield daarmee haar ongeslagen status van deze veldritwinter, maar dat ging niet gemakkelijk. Haar landgenotes Sara Casasola en Alessia Bulleri boden dapper weerwerk. Casalo eindigde op twee seconden van Persico, Bulleri op vijf tellen. In de mannenwedstrijd waren de verschillen groter. Filippo Fontana won met ongeveer een halve minuut voorsprong op Federico Ceolin en Gioele Bertolini.