zondag 1 oktober 2023 om 09:49

Anton Ferdinande boekt zijn eerste seizoenszege in de Verenigde Staten

Anton Ferdinande heeft zijn eerste overwinning van deze crosswinter binnen. De 23-jarige veldrijder van Deschacht-Hens-Maes was zaterdag de snelste in de USCX Cyclocross in Baltimore, Maryland. De Belg was de snelste van een kopgroep van drie.

Ferdinande rekende na een klein uur af met thuisrijders Andrew Strohmeyer en Curtis White. Daarachter werd de Zwitser Loris Rouiller vierde op 48 seconden en eiste Vincent Baestaens de vijfde plaats op. Voor Ferdinande is het alweer zijn vierde podiumplaats van dit seizoen, allemaal in de Verenigde Staten, maar winnen deed hij tot nu toe nog niet.

“Het ging heel hard op de laatste klim door Curtis White, maar ik kon het wiel houden. Strohmeyer was ook heel sterk, hij probeerde mij nog te passeren, maar dat liet ik niet gebeuren. Ik moest veel risico nemen om nog voorbij Curtis te komen, en zo kon ik winnen”, vertelde hij na afloop. “Ik voelde mij iets minder deze week, was een beetje moe door de jetlag. Gelukkig heb ik veel gerust, dat betaalt zich nu uit.”

Bij de vrouwen was Maghalie Rochette alweer aan het feest. De Canadese heeft nu al vijf keer op rij gewonnen in de USCX Cyclocross, de Amerikaanse klassementsreeks. Rochette rekende in Baltimore af met de Française Caroline Mani (op 33 seconden) en haar landgenote Sidney McGill (op 35 seconden).