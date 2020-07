Anthony Turgis tot eind 2022 bij Total Direct Energie zondag 19 juli 2020 om 17:44

Anthony Turgis blijft nog twee jaar langer koersen voor Total Direct Energie. De 26-jarige Fransman had bij het ProTeam van kopman Niki Terpstra een aflopend contract, nadat hij in 2019 debuteerde voor Direct Energie.

Turgis wist vorig seizoen twee overwinningen te boeken, hij was de beste in de Franse eendagskoersen GP Marseillaise en Parijs-Chauny. Daarnaast werd hij tweede achter Mathieu van der Poel in de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen.

Na vier seizoenen bij Cofidis drukte Turgis dus direct zijn stempel bij Direct Energie. “Ik voelde mij al snel op mijn gemak bij de ploeg, dat hielp mij echt om een goed seizoen te draaien”, vertelt hij. “We vertrouwen elkaar, dus er is nu geen reden voor mij om te vertrekken.”

De kans is groot dat de coureur, afkomstig uit een buitenwijk van Parijs, dit jaar de Tour de France rijdt. Hij maakt deel uit van de voorselectie. “Ook ben ik erg geïnteresseerd in de Vlaamse klassiekers. Dat is een doel dat we met zijn allen gesteld hebben. Daar hoop ik op mijn beste niveau te zijn”, blikt hij vooruit.