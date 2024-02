woensdag 21 februari 2024 om 10:34

Anthony Turgis maakt zich op voor ‘mager’ voorjaar: “Doet pijn en het voelt raar”

Anthony Turgis is al jaren een vaste klant in de voorjaarsklassiekers, maar zal dit jaar (iets) minder vaak te bewonderen zijn in het voorjaar. Zijn ploeg TotalEnergies heeft dit keer namelijk geen uitnodiging ontvangen voor onder meer Omloop Het Nieuwsblad, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen.

De Franse formatie was vorig jaar nog wel van de partij in de genoemde voorjaarsklassiekers, maar valt dit jaar dus buiten de boot. Dit is vooral een hard gelag voor Anthony Turgis, de kopman van TotalEnergies. De 29-jarige Fransman presteerde de voorbije jaren erg goed in het voorjaarswerk, met tweede plaatsen in Milaan-San Remo, E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen en een vierde stek in de Ronde van Vlaanderen als uitschieters.

“Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen zijn misschien wel de twee grootste wedstrijden, dus daar baal ik wel van”, geeft Turgis aan in een interview met DirectVelo. “Ik wist dat we rekening moesten houden met een dergelijk scenario, maar ik had nog wel goede hoop op wildcards. Het is nu eenmaal hoe het werkt en dit moeten we dan ook accepteren.”

“Het doet wel pijn en het voelt ook raar om te zeggen dat we straks niet meedoen aan de belangrijkste klassiekers. Het is nu echter wel zaak om weer vooruit te kijken. Ik zal nu bijvoorbeeld Le Samyn (27 februari, red.) rijden. Dat was meestal de koers te veel na de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar nu zal ik er wel bij zijn. En toch: Milaan-San Remo en de Ronde blijven onvervangbare wedstrijden.”

Parijs-Roubaix

Turgis kan zich dit voorjaar nog wel opmaken voor Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “In Roubaix was ik tot nu toe minder succesvol dan in San Remo of Vlaanderen, al weet je het maar nooit. Parijs-Roubaix is een loterij, maar ik geloof wel dat er van alles mogelijk is. Ook in Kuurne heb ik al enkele keren meegedaan om de overwinning”, klinkt het vastberaden.