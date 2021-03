Anthony Roux loopt meerdere breuken op bij trainingsongeval

Anthony Roux moet de komende tijd noodgedwongen zijn fiets laten staan. Zaterdag kwam de renner van Groupama-FDJ tijdens een trainingsronde ten val, waarbij hij meerdere ribben, een schouderblad en twee halswervels brak.

Roux was gevallen terwijl hij in de buurt van zijn huis aan het trainen was, liet Groupama-FDJ weten. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Toulon, waar meerdere breuken aan het licht kwamen. De Franse kampioen van 2018 bleek meerdere ribben, een schouderblad en twee halswervels te hebben gebroken. Wegens een longkneuzing moest hij ter observatie in het ziekenhuis blijven. Hij moet nu vier tot vijf weken rust houden.

In de UAE Tour kwam Roux dit seizoen al in actie. In de zesde etappe moest hij de strijd echter staken na een val.