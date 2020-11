Anthony Roux (33) vreest voor einde carrière

Anthony Roux heeft tegen L’Est Républicain gezegd dat hij vreest voor het einde van zijn loopbaan als profwielrenner. De 33-jarige Fransman heeft een afgelopend contract bij Groupama-FDJ en heeft nog niets gehoord over volgend seizoen.

Volgens Roux had ploegbaas Marc Madiot beloofd hem niet in de steek te laten. “Maar tot nu toe heeft hij nog niet gebeld. Mijn toekomst is nog steeds onzeker. Ineens ben ik mij aan het voorbereiden op het ergste”, aldus Roux, die in 2008 prof werd bij Française des Jeux en er daarna niet meer vertrok.

“Veel buitenlandse teams stoppen en er zijn veel renners op de markt. Ik ben 33 jaar, ben gemotiveerd en kan goed koersen. Ik voel mij nog niet klaar om te stoppen, ik zie mijzelf nog tot mijn veertigste tussen de profs rijden”, geeft hij aan.

Vuelta

“Het is een lang seizoen geweest, van februari tot het einde van de Vuelta op 8 november. Vooral omdat we de stekker er niet helemaal uit getrokken hebben tijdens de eerste lockdown. Dat heb ik in mijn carrière nog nooit meegemaakt”, zegt Roux, die voorlopig nog even zijn fiets aan de kant zet. “Ik ben van plan om half december de trainingen weer op te pakken.”

De laatste wedstrijd die Roux reed was de Vuelta a España. In 2009 wist hij een etappe in die ronde te winnen. Dit seizoen werd Roux onder meer negende in de Bretagne Classic en op het Franse kampioenschap op de weg. Zijn laatste zege dateert uit 2018, toen hij een rit won in de Tour du Limousin.