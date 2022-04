Anthony Delaplace wint thuiskoers: “Wilde het hier echt goed doen”

Anthony Delaplace boekte dinsdag zijn tweede profzege door solo over de streep te komen in Paris-Camembert. De Fransman reed pas in de diepe finale weg uit de kopgroep. “Het goed verdelen van mijn krachten, kan me weleens de overwinning gebracht hebben”, vertelt de 32-jarige renner op de site van zijn ploeg Arkéa-Samsic.

“Vaak heb ik de neiging om teveel inspanningen te doen. In de laatste twintig kilometer zei Arnaud Gérard (ploegleider bij Arkéa-Samsic, red.) dat ik slim moest zijn, me in moest houden. Voor een keer luisterde ik naar hem”, aldus Delaplace, die met vier vluchtgenoten de laatste kilometers inging. “Toen Valentin Ferron wegreed uit de groep, sloeg hij gelijk een gat en wij hielden even in. Daarna kwamen we terug bij hem en wilde iedereen even wat uitrusten. Dat was het moment dat ik aanviel. Normaal gebeurt het me nooit, maar iedereen achter me keek even naar elkaar.”

Delaplace is een Normandiër en dus was het extra bijzonder om in deze koers te zegevieren. “Het hele jaar door heb ik een knechtenrol, maar vandaag kreeg ik mijn kans in Parijs-Camembert. Ik wilde het echt goed doen in deze wedstrijd. Het was mijn dertiende deelname. Ik heb geen editie gemist sinds ik prof ben. Het is echt leuk om in mijn thuisregio te winnen. Ik werd tweede in 2016. Dit is de wedstrijd in Normandië die ik nog moest winnen.”

“Nu heb ik een klein probleem: ik maakte ooit de grap dat ik mijn wielercarrière zou beëindigen, als ik Parijs-Camembert zou winnen. Maar eerlijk gezegd wil ik helemaal niet stoppen!”, aldus een lachende Delaplace, die zijn enige andere overwinning bij de beroepsrenners ook in Normandië behaalde. In 2011 was hij de beste in La Poly Normande.