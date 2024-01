zondag 7 januari 2024 om 17:08

Annemiek van Vleuten zeventiende in nationale veldrit in Vorden

Annemiek van Vleuten is zondag als zeventiende geëindigd in de nationale veldrit in het Gelderse Vorden. Ze is officieel een week profwielrenster af, maar kon het niet laten om nog eens op de fiets te stappen in wedstrijdverband.

De inmiddels 41-jarige Van Vleuten had zich als lid van WV Ede, waardoor ze over een Amateur-licentie beschikt, ingeschreven voor de Kasteelcross Vorden. Een plaats met een bijzondere historie voor de tweevoudig wereldkampioene op de weg, want ze woonde er in haar jeugd jarenlang en zat er ook op school.

Winnen zat er niet in voor de oud-renster van Movistar, die opdraafde in een zwarte, sponsorloze outfit en met een oranje Canyon. Ze werd zeventiende, op ruime achterstand van winnares Mirre Knaven. Ilse Pluimers en Wendy Oosterwoud mochten ook mee het podium op met Knaven.