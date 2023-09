donderdag 7 september 2023 om 14:36

Annemiek van Vleuten zakt in algemeen klassement Simac Ladies Tour: “Niet mijn dag”

Annemiek van Vleuten kende niet haar beste dag in de Simac Ladies Tour. In de 7,1 kilometer lange tijdrit door Leuven eindigde de Nederlandse renster van Movistar op de 24ste plek.

In het klassement zakt Van Vleuten van plek twaalf naar plek negentien. Met nog drie ritten te gaan kijkt de afzwaaiende Nederlandse renster tegen een achterstand van 34 seconden op Lotte Kopecky aan.

“Het was niet mijn dag”, laat Van Vleuten snel na haar tijdrit weten op sociale media. “Het parcours was net iets te punchy. Ik wil graag Lotte Kopecky feliciteren. Ze doet het gewoon in eigen land!”

Not my day and too punchy course😅. Congrats to @LotteKopecky for smashing this one at home soil! https://t.co/O6q14KMmUn

— Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) September 7, 2023