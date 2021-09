Annemiek van Vleuten: “Voor Marianne schaam ik me de ogen uit mijn kop”

Annemiek van Vleuten baalt van de ontknoping op het WK wielrennen. Haar blik voor de camera van de NOS sprak boekdelen. “Ik had het Marianne heel erg gegund”

“Het is superzonde dat ze hier een zilveren medaille pakt”, vervolgt Van Vleuten. Vos werd in de eindsprint verslagen door de Italiaanse Elisa Balsamo

“Ik heb mij persoonlijk gehouden aan het plan. Dat was de koers zwaar maken op de klimmetjes, aanvallen, reageren en gaten dichtrijden. Iedereen keek naar elkaar dus dacht ik: ik ga maar aanvallen.”

Kritiek

Van Vleuten herkende zich niet in de kritiek die andere dames uit de Nederlandse selectie uitten op de manier waarop de Nederlandse dames als team reden. “Ik had de teamspirit erin zitten. Ik ging echt voor goud en wist dat dit niet mijn parcours was. Ik had graag iemand in een oranje shirt zien winnen.”

“Maar in de koers zag ik inderdaad dat niet bij iedereen die spirit erin zat. Wat er ontbrak? Dat moeten we straks bespreken als we bij elkaar zitten. Voor mijn gevoel heb ik wel heel erg voor TeamNL gereden.”

“Voor Marianne schaam ik me de ogen uit mijn kop. Als je de sprint terug kijkt…. dat moet beter. Als ze daardoor tweede wordt, is dat echt superzonde. Het was niet aan Ellen en mij om nog de lead-out te doen. De andere meiden die er nog zaten mogen zich dat aanrekenen.”