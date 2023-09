dinsdag 5 september 2023 om 09:58

Annemiek van Vleuten voor laatste koers: “Maakt me emotioneel dat zoveel mensen me zullen missen”

Annemiek van Vleuten begint dinsdag aan haar allerlaatste wedstrijd als profwielrenster. De Nederlandse renster van Movistar neemt afscheid van het wielrennen in de Simac Ladies Tour. Samen met haar ploeg blikte ze terug op haar carrière. “Ik was getrouwd met de fiets en heb nu weer wat vrijheid.”

“Je moet afscheid nemen van een belangrijk hoofdstuk in je leven, dat niet meer zal terugkomen. Op het WK in Glasgow zeiden veel mensen ‘danku’. Ik was gewoon mijn doelen aan het najagen. Dat zoveel mensen genoten van mijn manier van koersen en dat ze me zullen missen, dat is echt speciaal om te horen. Het maakt me emotioneel”, opende Van Vleuten het interview.

De voormalige wereldkampioene vertelde verder over een van haar karakteristieken. “Een van mijn sterkste eigenschappen is dat ik me niet druk maak in zaken waar ik geen controle over heb. Het is veel beter om je te focussen op dingen die je wel zelf in de hand hebt. Het maakt je een gelukkiger persoon. Accepteer, pas je aan en ga verder.”

Van Vleuten: “Ik heb me ingeschreven voor een cursus van het IOC”

“Mijn mooiste zege? Het is moeilijk om te kiezen tussen mijn wereldtitel in Wollongong en die in Yorkshire, omdat het twee totaal verschillende zeges zijn. Yorkshire was echt episch. Ik demarreerde op 105 kilometer van de finish. Mijn wereldtitel in Wollongong zegt dan weer veel over mijn karakter. Ik accepteerde mijn gebroken elleboog en maakte er het beste van. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik die slotkilometer herbekijk.”

Afsluiten deed Van Vleuten met vooruit te blikken op 2024, haar eerste jaar sinds lang zonder een profcontract. “In 2024 wil ik graag een sabbatjaar nemen, wat kleinere projectjes doen, mezelf wat oriënteren. Ik heb me ingeschreven voor een cursus van het Internationaal Olympisch Comité (…) Ik hoef me nu geen zorgen meer te maken dat ik mijn conditie zal verliezen. Ik zal ook een wat meer socialer leven kunnen leiden.”