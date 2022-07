Annemiek van Vleuten vol focus voor slotrit: “Hoef geen gekke dingen te doen”

Met een brede glimlach toonde Annemiek van Vleuten voor de start van de slotrit van deTour de France Femmes haar gele trui en knalgele fiets. “Supergaaf”, noemde ze het om in de iconische leiderstrui te fietsen. “Maar ik moet wel de focus houden.”

Na haar imponerende solo in de bergrit naar Le Markstein staat Van Vleuten in een riante positie. Dat weet ze zelf ook. “Ik hoef geen gekke dingen te doen vandaag en moet niet veel mensen in de gaten te houden. Dat is ook een beloning van gisteren”, zegt de kopvrouw van Movistar tegen de NOS. “Ik voel me wel heel goed na gisteren, ik voel me wel hersteld.”

De gele trui is al van Van Vleuten en op La Super Planche des Belles Filles kan ze in theorie ook nog de bolletjestrui van Demi Vollering overnemen. Maar dat heeft niet haar prioriteit, erkent ze. “Het doel is de gele trui. Ik wil ook niet te hebberig zijn”, geeft ze aan. “Ik heb het verkend, dat was fijn. En ik heb het laatst bij de mannen ook nog gezien. Ik ben iets minder een puncheur, maar het is nog heel ver als je denkt dat je er bent.”

Denken aan de eindoverwinning wil Van Vleuten nog niet. “Ik wil mijn kop erbij houden, focus houden en nog niet denken dat het klaar is”, is ze duidelijk.