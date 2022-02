Annemiek van Vleuten: “Vloog als een kamikaze door de bocht heen”

Annemiek van Vleuten wilde Demi Vollering in de slotfase van de Omloop Het Nieuwsblad verrassen door al vroeg de sprint aan te gaan. “Ik vloog als een kamikaze door die bocht heen”, lacht ze na afloop.

“Dat ik hier iemand klop die intrinsiek sneller is dan ik, doet me deugd”, gaat Van Vleuten verder. “Maar ik word ook sneller na een zware koers. Dat is toch die inhoud die ik heb. Ik zag haar nog naast me komen, maar ik kon nog een tandje bijschakelen.”

Samen met Vollering was Van Vleuten op de Muur van Geraardsbergen ten aanval getrokken, op jacht naar een kopgroep die op veertig kilometer van de meet was weggereden. “Ik was echt aan het balen, eigenlijk. De dames die daar bij zaten, stonden op mijn lijstje om te volgen. Echt top dat mijn ploeg daarna bleef rijden om het gat klein te houden, zodat we het konden rechtzetten.”

Dat Vollering daarna niet mee wilde rijden naar de meet, frustreerde Van Vleuten tot slot niet. “Ik laat me niet frustreren door dingen die ik niet onder controle heb. Ik probeerde haar nog mee te laten rijden door te zeggen dat Emma Norsgaard (vorig jaar tweede, red.) achter ons zat, maar ze ging daar niet in mee”, eindigt ze.