Annemiek van Vleuten valt naast podium in Tour de France Femmes: “Ik was niet mezelf”

Grote teleurstelling bij Annemiek van Vleuten. De Nederlandse renster van Movistar verloor op de laatste dag van de Tour de France Femmes haar podiumplek. “Ik was niet goed de laatste twee dagen. Ik heb geen fouten gemaakt, maar ik was mezelf gewoon niet.”

“Er heerst nu vooral teleurstelling bij mij”, vertelde Van Vleuten na afloop aan Eurosport. “Ik heb niet voor een gevecht kunnen zorgen. Fouten heb ik niet gemaakt, ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is. Ik was mezelf niet. Dat dit gebeurt in mijn laatste Tour de France Femmes, is natuurlijk wel jammer.”

In de afsluitende tijdrit werd Van Vleuten uiteindelijk veertiende op een goede anderhalve minuut van ritwinnares Marlen Reusser. “Toen ik deze ochtend wakker werd, wist ik het meteen. Ik was niet ziek, maar ik voelde me gewoon echt niet goed. Hoe ik gisteren ook reed op de Tourmalet, dat is niet mijn niveau.”

Tour Femmes 2023: Demi Vollering stelt eindzege veilig in tijdrit, ritzege voor Marlen Reusser Lees ook: