Annemiek van Vleuten sterk omringd door Movistar in laatste Amstel Gold Race

Aan steun geen gebrek voor Annemiek van Vleuten in haar laatste Amstel Gold Race. De regerend wereldkampioene is de grote blikvanger in de selectie van Movistar, maar de Spaanse formatie heeft met Liane Lippert, Floortje Mackaij en Arlenis Sierra nog meer potentiële afmakers in huis.

Van Vleuten wist dit voorjaar, mede door pech, nog niet te schitteren, maar hoopt in de komende heuvelklassiekers wel weer uit te blinken. De 40-jarige renster nam al vijf keer deel aan de Amstel Gold Race, maar kwam nog nooit als eerste over de streep. Wel stond ze drie keer op het podium (2e in 2019 en 3e in 2017 en 2021) en werd ze vierde in 2022.

Van Vleuten kan in haar jacht op een eerste zege in de Amstel Gold Race rekenen op een – op papier althans – ijzersterke ploeg. Met Liane Lippert heeft de ploeg nog een kandidaat-winnares in de gelederen. De Duits kampioene was dit voorjaar al zevende in Strade Bianche, achtste in Dwars door Vlaanderen en eindigde woensdag nog als derde in de Brabantse Pijl. Lippert kan met haar explosieve benen wachten op de finale.

In de schaduw van Van Vleuten en Lippert is ook Floortje Mackaij een gevaarlijke klant voor de overwinning. De 27-jarige Nederlandse is eveneens uitstekend op dreef en was al tiende in Strade Bianche en zesde in de Ronde van Vlaanderen. Mocht de wedstrijd uitdraaien op een groepssprint, dan is de snelle Cubaanse Arlenis Sierra (vierde in de Trofeo Alfredo Binda, vijfde in Nokere Koerse en tiende in de Ronde van Vlaanderen) een interessante troefkaart.

Selectie Movistar Women voor Amstel Gold Race voor vrouwen (zondag 16 april)

Jelena Erić

Liane Lippert

Floortje Mackaij

Paula Patiño

Arlenis Sierra

Annemiek van Vleuten