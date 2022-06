Annemiek van Vleuten slaat NK over om zich volledig te focussen op Giro en Tour

Annemiek van Vleuten verschijnt voor het eerst in haar wielercarrière niet aan de start van het NK wielrennen. Ze laat de strijd om de rood-wit-blauwe kampioenstrui op en rond de VAM-berg aan zich voorbijgaan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes.

Van Vleuten won dit seizoen al een rit en het eindklassement van de Setmana Valenciana, Omloop Het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik. In de dagen na La Doyenne brak ze echter haar pols en sindsdien kwam ze niet meer in actie. Ondertussen is ze aan de beterende hand. In de afgelopen weken is ze in de Pyreneeën op trainingskamp geweest en donderdag reist ze af naar Livigno om daar verder te trainen.

Nu ze weer aan het trainen is, kan ze zich ook langzaam maar zeker opmaken voor haar terugkeer in koers. “Daarbij heb ik ervoor gekozen om het NK niet te gaan rijden”, kondigt ze op haar eigen website aan. “Dat heeft twee redenen; ik wil me optimaal voorbereiden en in optimale vorm naar de Giro en Tour de France toeleven, waar het NK voor mij niet in past. En dat wordt versterkt door een parcours waar ik als eenling weinig te zoeken heb.”

De NK-wegrit wordt op zaterdag 25 juni gehouden op en rond de Col du VAM. “Als ze het in Zuid-Limburg hadden georganiseerd, was ik er wel voor teruggekomen. Maar met een parcours dat ook nog wat makkelijker is geworden ten opzichte van vorig jaar, met minder vaak de VAM-berg, wil ik me op hoofddoelen focussen. Dat is het NK nu niet”, licht ze haar besluit om het Nederlands kampioenschap over te slaan toe.

‘Ik hou ervan om erin te vliegen’

Van Vleuten wil zowel in de Giro (30 juni-10 juli) als de Tour (24-31 juli) voor het klassement rijden. “Dat wordt best uitdagend. Ik hou er eigenlijk van om erin te vliegen en bij eendaagse koersen liggen mijn passie en hart. Die passie ligt niet bij het rijden voor een klassement. Ik doe het omdat ik het kan. Daarbij is de Tour de France een mooi doel en word ik ook enthousiast over de Giro, als ik de Giro voor mannen zie. Italië vind ik sowieso fantastisch.”

“Maar het lastige aan een meerdaagse is dat je veel ‘negatieve doelen’ hebt. In acht dagen Tour de France heb je de eerste zes dagen niks te winnen en alleen maar te verliezen. Dat wil dus zeggen: uit de problemen blijven en energie sparen. Erin vliegen kan nu eenmaal niet als je voor een klassement gaat. Zoals gezegd; ik kan een klassement rijden en daarom doe ik het, maar mijn hart ligt meer bij het erin vliegen zoals Mathieu van der Poel”, legt de 39-jarige renster uit.

Voor de Corsa Rosa is dat eigenlijk niet anders. “Ook daar zal ik de eerste paar dagen vooral uit de problemen moeten blijven en zie ik het de laatste paar dagen pas echt lastig worden. Ik heb er wel heel veel zin in om weer te koersen, laat dat duidelijk zijn. Zoals gezegd ga ik naar Italië om de puntjes op de i te zetten en daarna mogen we eind juni van start in de Giro. Daarna hebben we tussendoor dertien dagen om ons op te laden voor de Tour de France.”

