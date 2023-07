Annemiek van Vleuten schadevrij na val: “Heeft mijn etappe niet beïnvloed”

Annemiek van Vleuten kwam maandag in de Tour de France op vijftig kilometer van de finish ten val, maar bleef zo goed als schadevrij. “Nee, het heeft mijn etappe niet beïnvloed”, vertelt ze bij de NOS.

“Twee renster voor me haakten in elkaars stuur, waardoor ik viel. Liane viel daardoor ook, maar het viel allemaal wel mee. Door de regen was het wel een beetje verraderlijk. In de Tour zie je dat het op het scherpst van de snede gaat. Dan wordt er extra risico genomen. In de Giro laat je elkaar er nog wel eens tussen voor de gezelligheid, maar hier is het echt vechten voor je plekje.”

De wereldkampioene kan vanavond ook nog eens een klein feestje vieren: Van Vleuten zag namelijk haar ploeggenote Lippert zegevieren. “Ze is heel sterk op aankomsten die een beetje bergop lopen. Voor de teamspirit is deze dag natuurlijk helemaal top”, eindigt ze. “En zelf had ik ook wel een goede dag.”

