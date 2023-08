Annemiek van Vleuten relaxed voor laatste WK: “Demi Vollering verdient het kopvrouwschap”

De kans dat Annemiek van Vleuten vanmiddag in Glasgow haar wereldtitel op de weg verlengt, is eerder klein. Althans, dat vindt de 40-jarige Nederlandse zelf, zo schrijft ze in een blogbericht op haar eigen website.

Een nerveuze Van Vleuten moeten we daarom niet aan de start in Schotland verwachten. “In tegenstelling tot in de Tour de France. Daar had ik een heel groot doel van gemaakt en van dit WK niet, omdat dit parcours wel echt meer is voor de explosievere rensters. Het is wel lekker om naar een WK toe te leven waarvan je weet dat het niet helemaal op je lijf geschreven is, omdat je toch iets lekkerder gaat slapen en met gezonde spanning opstaat, in plaats van de mega spanning die ik bijvoorbeeld had in Yorkshire, Imola of Innsbruck.”

De tweevoudige wereldkampioene op de weg moet hopen op een lastige koers. “De korte klimmetjes van het lokale circuit zijn niet op mijn lijf geschreven. Normaal gesproken kan ik wat meer op klimmen die zo’n vijf minuten duren, zoals La Redoute. Maar hoe harder en slopender de wedstrijd, hoe meer ik kom bovendrijven. Dan gaat de explosiviteit bij rensters zoals Lotte Kopecky ook wat omlaag. Weet ik er dan bij te blijven, dan hoop ik wel een rol in de finale te kunnen spelen. Maar het zal niet eenvoudig worden.”

“Natuurlijk zit in de aanloop wél een langere klim van vier kilometer aan 5%, waarbij mensen al zeiden ‘dan kun je Yorkshire herhalen’. Maar dat zit er zeker niet in, haha. Die klim was 10%. En bij de verkenning hadden we ook nog wind tegen, dus ik verwacht daar eigenlijk niet heel veel actie in dat geval.”

Vertrouwen in Nederlandse ploeg

Het is opvallend dat uitgerekend Demi Vollering de kopvrouw van de Nederlandse equipe is. In de Tour de France had Van Vleuten het geregeld met haar aan de stok. “Maar Demi verdient het kopvrouwschap na het afgelopen jaar. Het zal niet eenvoudig worden om dit WK te winnen en ik denk wel dat we het met TeamNL moeten hebben van onze sterkte in de breedte. Daarin zijn we bijvoorbeeld sterker dan Kopecky, die een iets minder sterk team heeft met België, en dat geldt ook voor het Amerikaanse team.”