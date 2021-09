Annemiek van Vleuten pakt eindzege: “Het was een enerverende etappe”

Annemiek van Vleuten kwam vandaag niet meer in de problemen tijdens de slotetappe van de Ceratizit Challenge by La Vuelta. De Nederlandse zag bijna ploeggenote Leah Thomas zegevieren in Santiago de Compostella, maar de streep bleek net iets te ver te liggen.

“Of het een gekke etappe was? Nee, ik vond het een leuke en enerverende rit”, liet Van Vleuten na afloop weten in het flashinterview. “Veel ploegen hadden interesse in de dagzege en ook onze ploeg ging voor de overwinning. We hadden een tactiek uitgestippeld om het klassement te verdedigen, maar de meiden mochten ook voor de ritzege gaan. De verschillen in de stand waren namelijk al zo groot.”

Movistar, de ploeg van Van Vleuten, wist uiteindelijk twee rensters in een omvangrijke vlucht te krijgen. Leah Thomas bleek de sterkste uit de kopgroep en leek op weg naar de ritzege, maar de Amerikaanse werd na een dappere solo op goed 200 meter van de finish ingerekend. “Leah heeft het echt perfect gedaan en was zeer dichtbij. Het was een enerverende etappe en het is mooi dat het dan ook live op televisie te zien is.”

“Zaterdag had ik een heel goede dag, maar ik heb vandaag wat conservatiever gereden. Voor mij was het gewoon zaak om veilig over de streep te komen”, aldus Van Vleuten, die zich dit seizoen nog richt op het EK in Trentino en de wereldkampioenschappen wielrennen in België.