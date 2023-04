Annemiek van Vleuten over haar laatste Ronde van Vlaanderen: “Niet weer in de tang zitten”

Annemiek van Vleuten rijdt zondag haar laatste Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. De Nederlandse gaat na dit seizoen op pension en krijgt zodoende nog een kans om De Ronde voor de derde keer te winnen. “We moeten het niet zomaar opgeven tegen het sterke overwicht van SD Worx.”

“Ik zal natuurlijk niet mijn tactiek verklappen, maar ik kom liever niet weer in de tang te zitten bij een overtal van SD Worx, al is die kans best aanwezig”, vertelde Van Vleuten aan Sporza. “We moeten een plan smeden om te kijken hoe we daar tussenuit kunnen knijpen, maar dat zal in Vlaanderen zeker niet gemakkelijk zijn met een ploeg die zo dominant is.”

Van Vleuten kijkt in eerste instantie naar haar eigen ploeg om die situatie te vermijden. “Maar normaal zijn er meer teams die meespelen. Ik vind dat dat tot nu toe bij de andere teams een beetje tegenvallen. Trek-Segafredo heeft daar ook redenen voor, met Ellen van Dijk die natuurlijk niet rijdt en Elisa Longo Borghini die ziek is geweest. Dat is ook wel jammer en maakt het lastiger, dat je daardoor maar één echt heel sterk blok hebt.”

Tot slot wijst de wereldkampioene wielrennen naar FDJ-SUEZ, die ook een aantal sterke namen hebben. “Dat gaat ook wel in het voordeel werken. We moeten het niet zomaar opgeven tegen dat sterke overwicht.”

