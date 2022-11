Annemiek van Vleuten mikt opnieuw op Giro, Tour en wellicht ook de Vuelta

Annemiek van Vleuten realiseerde in 2022 in golden grand slam: ze won het WK en alle drie de grote rondes voor vrouwen. Daardoor begint de 40-jarige renster van Movistar in haar laatste seizoen in alle wedstrijden als draagster van de regenboogtrui. Ze wil daar optimaal van genieten, blijkt uit een interview met El Pelotón. Van Vleuten wil opnieuw uitpakken in de grote rondes.

Ze noemt haar zege op het WK in Wollongong – inclusief gebroken elleboog – ‘misschien wel mijn mooiste ooit’. Toch is haar blik alweer naar de toekomst gericht. “Ik wil in de zomer opnieuw de Giro d’Italia Donne als de Tour de France Femme rijden”, zegt Van Vleuten zonder aarzelen. “Dat heb ik al besproken met mijn coach en het team. Ik houd van koersen in Italië en wil hoe dan ook nog één keer de Giro rijden.”

La Vuelta Femenina is nog niet helemaal duidelijk, maar de wereldkampioene sluit een deelname zeker niet uit. De Spaanse rittenkoers verhuist in 2023 van het najaar naar mei en telt dan zeven etappes in plaats van de vijf in 2022. “Het betekent dat ik twee grote blokken moet doen. De eerste duurt van de voorjaarsklassiekers in Vlaanderen tot en met de Vuelta. Het tweede blok bouw ik dan op rond de Giro en de Tour.”

Werelduurrecord

In het verleden zinspeelde Van Vleuten ook eens op een aanval op het werelduurrecord. “Mijn motivatie is gebaseerd op het verbeteren van mezelf en na de Olympische Spelen in Tokio had ik het gevoel dat ik geen ruimte meer had om te verbeteren in het tijdrijden, dus ik heb daarop sindsdien minder getraind. Op de een of andere manier geeft het winnen van een tijdrit me niet dezelfde euforie als het winnen van een wegwedstrijd.”

“Het werelduurrecord is iets waar ik al lang over praat met mijn coach en mijn team”, gaat ze verder. “Ik heb echter zoveel voorkeur voor buiten trainen en koersen dan dat ik rondjes rijd op een wielerbaan, dat het niets voor mij is. Het vereist ook zoveel specifieke voorbereiding dat het mijn doelen op de weg zou belemmeren. Het mooie is dat je een klein team om je heen moet vormen om je voor te bereiden op de aanval. Het lijkt me heel leuk om op die manier te werken. Maar ik ga het niet proberen. Ook al omdat Ellen van Dijk dit jaar zo’n hoog record heeft neergezet, dat buitengewoon moeilijk is om te verslaan.”