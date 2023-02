Annemiek van Vleuten maakt opnieuw kans op prestigieuze Laureus Award

Annemiek van Vleuten komt in aanmerking voor een prestigieuze Laureus Award. De renster van Movistar is een van de kanshebsters in de categorie ‘comeback van het jaar’. De Laureus Awards gelden als de belangrijkste mondiale prijzen in de sport.

Van Vleuten heeft haar nominatie te danken aan haar wonderbaarlijke wereldtitel in het Australische Wollongong. De Nederlandse wist ondanks een elleboogbreuk, opgelopen bij een val in de Mixed Team Relay, de regenboogtrui te veroveren. Het was voor Van Vleuten de kers op een al bijzonder mooie taart, na eerdere overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik, de Giro d’Italia, Tour de France Femmes en La Ceratizit Challenge by La Vuelta.

Van Vleuten was vorig jaar ook al genomineerd in dezelfde categorie, maar greep toen naast de prijs. Ze heeft nu concurrentie van Manchester United-voetballer Christian Eriksen, golfer Tiger Woods, MotoGP-coureur Francesco Bagnaia, atleet Jakob Ingebrigtsen en basketballer Klay Thompson. De genomineerden zijn uitgekozen door een panel van meer dan duizend sportjournalisten.

Armstrong en Bernal

De enige wielrenners die eerder een prijs op het sportgala van Laureus in ontvangst mochten nemen, zijn Lance Armstrong en Egan Bernal. In 2000 won Armstrong de prijs voor de comeback van het jaar, in 2003 werd hij uitgeroepen tot wereldwijd sportman van het jaar. Na zijn dopingbekentenis werden deze prijzen hem overigens weer afgenomen. Bernal won eerder in de categorie ‘doorbraak van het jaar’.

In april worden de Laureus Awards uitgereikt.