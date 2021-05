Annemiek van Vleuten is de beste in Emakumeen Nafarroako

De Baskische eendagskoers Emakumeen Nafarroako Women’s Elite Classics is gewonnen door Annemiek van Vleuten. De Europees kampioene van Movistar kwam in regenachtige omstandigheden als eerste over de meet, goed voor haar vijfde zege van het seizoen. Demi Vollering werd tweede, voor Elisa Longo Borghini.

Voor de vrouwen staat de komende dagen een Spaans blok op het programma, te beginnen met de Baskische eendagskoers Emakumeen Nafarroako Women’s Elite Classics. In deze UCI 1.1-wedstrijd was het onder meer uitkijken naar Annemiek van Vleuten en Demi Vollering, twee Nederlandse favorieten voor de zege. Met Cecilie Uttrup Ludwig, Elisa Longo Borghini en Ruth Winder stonden er overigens nog meer fraaie namen aan het vertrek.

Deze rensters kregen een bergachtige omloop van net iets meer dan 128 kilometer voorgeschoteld, met onderweg de nodige hellingen om het verschil te maken. In de laatste dertig kilometer werden de deelneemsters nog getrakteerd op de Zuarrarrate-klim en de Murigo-klim. De wedstrijd werd enige tijd gekleurd door een kopgroep van zes rensters, met als belangrijkste krachten Amerikaans kampioene Ruth Winder en Ashleigh Moolman-Pasio.

Van Vleuten triomfeert na spectaculaire finale

Met nog goed twintig kilometer te gaan was er vooraan sprake van een hergroepering, aangezien topfavorieten Vollering, Van Vleuten en Longo Borghini in staat waren om de sprong te wagen. Met een groep van een twintigtal rensters begonnen we aan de ultieme finale van deze koers. Na een spectaculaire ontknoping, waarin meerdere rensters poogden weg te rijden, probeerde Van Vleuten het met een ultieme aanval op de Murigo-klim.

De Europees kampioene van Movistar, afgelopen zondag nog winnares van de Setmana Ciclista Valenciana, wist bergop haar laatste tegenstrevers uit het wiel te rijden, maar moest vervolgens nog wel enkele dalende en vlakke kilometers overleven richting die verlossende eindstreep. Van Vleuten bleek echter nog genoeg in de tank te hebben en wist haar voorsprong dan ook vast te houden, al kwam Vollering in de laatste meters nog flink opzetten.