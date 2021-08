Annemiek van Vleuten grijpt de macht in koninginnenrit Ladies Tour of Norway

Annemiek van Vleuten liet zaterdag in de Ladies Tour of Norway zien dat haar topvorm er nog altijd is. Bijna drie weken na haar gouden plak op de Olympische Spelen sloeg ze een dubbelslag in de Ladies Tour of Norway. Tweede werd Ashleigh Moolman, derde Cecile Uttrup Ludwig.



Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Een dag na de machtsgreep van Markus zou ze haar leiderstrui alweer kwijtraken. Op weg naar het skioord Norefjell werd het klassement definitief vormgegeven.

Onrust vormde dan ook de rode draad van deze 145 kilometer lange derde etappe, want nooit reed er echt een vroege vlucht weg en meermaals viel het peloton in delen uiteen. Al slaagden Brody Mai Chapman en Vita Heine er na honderd kilometer wel in om een gat van zo’n anderhalve minuut te slaan. Sarah Wright en Femke Markus probeerden nog tevergeefs de oversteek te maken.

Op de slotklim gingen Chapman en Heine er dan toch aan gaan voor de moeite en lieten de klimmers zich meteen zien, want in de eerste kilometer zagen we Ashleigh Moolman al een aanval plaatsen. De Zuid-Afrikaanse renster van SD Worx geraakte niet meteen weg, maar het tempo ging wel voorgoed de hoogte in. Aanvallen bleven echter uit, tot de laatste drie kilometer, toen Annemiek van Vleuten stevig doortrok.

De olympisch kampioene kreeg aanvankelijk Cecile Uttrup Ludwig en Moolman mee, maar ook zij moesten Van Vleuten binnen 500 meter laten gaan. De etappewinnares sloeg zo in Norefjell een dubbelslag, met nog een etappe te gaan.