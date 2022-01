Annemiek van Vleuten gaat voor Giro, Tour en Vuelta

Tijdens de teampresentatie van Movistar zijn de hoofddoelen van Annemiek van Vleuten voor komend seizoen onthuld. Wat het rondewerk betreft, krijgt ze een druk schema: ze zal zich richten op de Giro Rosa, Challenge Vuelta en Le Tour de France Femmes. Vooral die laatste koers staat hoog op haar verlanglijstje. De rest van Van Vleuten haar programma is nog niet bekendgemaakt door de Spaanse ploeg.

Vooral juli zal voor Van Vleuten een drukke periode worden. De Giro Rosa, die de 39-jarige renster al tweemaal wist te winnen, staat namelijk van 1 tot 10 juli op het programma, wat betekent dat de Italiaanse ronde eindigt slechts twee weken voordat de Ronde van Frankrijk voor vrouwen begint. Deze start namelijk op 24 juli. Nadat de Tour op 31 juli eindigt, duurt het iets langer voordat de Ceratizit Challenge by La Vuelta begint.

De Spaanse vierdaagse, die Van Vleuten vorig jaar nog op haar naam schreef, begint op 8 september en eindigt op 11 september. Voor Van Vleuten zal deze koers wellicht ook dienen als voorbereiding op de WK in Australië later die maand.

