Annemiek van Vleuten: “Elke dag kan ik meer doen met minder pijn” woensdag 23 september 2020 om 16:50

Of Annemiek van Vleuten zaterdag in Imola haar wereldtitel op de weg kan verdedigen is nog altijd een vraagteken, nadat ze in de Giro Rosa haar pols brak. Vandaag was ze wel al aan het trappen op de Veluwse Posbank en stuurde ze een voorspoedig bericht de wereld in.

Van Vleuten kwam tijdens haar training Anouska Koster, de Nederlands kampioene van Ouddorp (2016) tegen. Met de heide op de achtergrond gingen ze met elkaar op de foto. “Leuk om deze legende vandaag tegen te komen”, schreef Van Vleuten op haar social media. “Toevallig in mijn trainingsgebied en we waren allebei wat intervalletjes aan het doen op de kleine hellingen bij de Posbank. Elke dag kan ik meer doen met minder pijn. Ongelooflijk dat ik weer kan fietsen.”

Vrijdag beslist Van Vleuten of zij een dag later haar wereldtitel op de weg kan verdedigen in Imola. Zij reist dan ook af naar Italië om zich bij de nationale ploeg te voegen. “Het is zo dat het staande klimmen nog niet honderd procent gaat” liet ze gisteren nog weten via de KNWU. “En dat moet wel het geval zijn om ook daadwerkelijk het vertrek te nemen. Als ik start, dan doe ik dat met ambities en niet alleen om er bij te zijn.”

Voor de renster van Mitchelton-Scott speelt het wel een rol dat ze niemands plek inneemt als ze besluit van start te gaan. “Mijn plek staat op mijn naam, omdat ik vorig jaar in Harrogate de wereldtitel heb veroverd. Bij de tijdrit van donderdag ligt dat anders. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat een klasbak als Ellen van Dijk aan de kant zou blijven staan omdat ik vast wilde houden aan mijn plek. Daarom heb ik op dat onderdeel mijn startplaats afgestaan.”