Annemiek van Vleuten: “De Amstel is moeilijk voor mij”

Als Annemiek van Vleuten aan een koers deelneemt, is ze vaak een van de favorieten. Toch staat de Amstel Gold Race, waar ze ook zondag weer aan de start zal staan, nog niet op haar palmares. “Winnen in eigen land zou natuurlijk gaaf zijn, maar de Amstel is moeilijk voor mij”, vertelt ze in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Ik moet het hebben van echte klimmetjes, liefst meer dan vier minuten”, begint de 39-jarige renster van Movistar. “Die zijn er niet en het is ook een korte koers, dik 120 kilometer maar. Dan is het moeilijk om op de laatste keer Cauberg nog verschil te maken. Ik ben in de Amstel al tweede en derde geweest. Als ik mooie strijd heb kunnen leveren, is het voor mij altijd goed.”

Van Vleuten maakt zich niet te veel druk om het feit dat er nog enkele wedstrijden, zoals de Amstel Gold Race, ontbreken op haar rijkgevulde erelijst. “Eerlijk gezegd: ik ben totaal niet bezig met die en die koers moet ik nog winnen. Ik hoef geen volle bingokaart of zo. Ik vind het zelfs een beetje irritant als mensen daarover beginnen.”

“Het is niet goed als er alleen Nederlanders winnen”

Met de vorm van Van Vleuten is in ieder geval niets mis voor aankomende zondag, bleek uit haar tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. Daar werd ze geklopt door Lotte Kopecky, die haar ook in de Strade Bianche aftroefde. “Ik was blij voor Lotte én voor het vrouwenwielrennen in België. Zo blijft het vrouwenwielrennen in ontwikkeling. Het is niet goed als er alleen Nederlanders winnen.”

Een van de grote doelen van Van Vleuten in de rest van het seizoen is de Tour de France voor vrouwen. De Nederlandse is blij met deze nieuwe koers op de kalender. “De voorbije jaren had je al La Course, maar dat was één keer sprinten op de Champs-Élysées. Hoogstens een gaaf opwarmertje voor de echte Ronde van Frankrijk die we nu hebben. Het huidige concept met acht wedstrijddagen doet recht aan de veelzijdigheid die er nu ook bij de dames is. Ik verwacht dat de trui heel veel gaat wisselen tussen de toprensters.”

De achtdaagse rittenkoers begint op 24 juli in Parijs. “Starten op de laatste dag van de mannen is verstandig. Als je overlapt, krijg je een strijd die je toch nooit wint. Nu kan ASO (de organisator, red.) aan zijn tv-partners vier weken Tour de France aanbieden. Dat maakt ons commercieel interessant en dat wil je als sport bereiken. Het mag niet zijn: oh ja, we moeten ook nog iets voor de vrouwen doen.”