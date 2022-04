Annemiek van Vleuten breekt pols, Giro en Tour niet in gevaar

Annemiek van Vleuten heeft donderdag bij een valpartij op training haar rechterpols gebroken. De 39-jarige kopvrouw van Movistar is inmiddels geopereerd en zal de komende weken langs de kant staan. Haar ploeg verwacht dat haar hoofddoelen van deze zomer, de Giro Donne en de Tour de France Femmes, niet in gevaar komen.

Afgelopen nacht is Van Vleuten in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem geopereerd aan de polsbreuk. De artsen verwachten dat de breuk volledig zal herstellen, maar hoe lang ze precies buitenspel staat is niet bekend.

De ploegleiding laat weten dat het de gezondheid voorrang geeft en dat Van Vleuten voorlopig rust zal nemen. De Spaanse wedstrijden die ze in mei zou rijden zijn daardoor van haar programma gehaald. Dan gaat het om de Navarra Classics, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Burgos.

De focus van Van Vleuten kan daarom nu verzet worden richting de zomer. “De voorbereiding van Annemiek op de grote rondes in juli, de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes, zal niet worden aangetast door de blessure”, laat Movistar weten.

Operatie noodzakelijk

“Waar ik uitkeek naar twee weken super leuk chillen thuis, is dat plan in het water komen te vallen. Ik was gisteren gezellig fietsen met mijn oud-ploeggenote Iris Slappendel. Daarbij ben ik heel ongelukkig ten val gekomen, waarbij ik mijn hele lichaamsgewicht op heb gevangen op mijn pols”, legt ze uit op haar website. “Een operatie was noodzakelijk, ongeacht of ik wielrenster ben of niet. De breuk is niet zo gecompliceerd, maar wel noodzakelijk om te opereren.”

“Qua herstel heeft het wel goede vooruitzichten”, durft Van Vleuten wel vooruit te kijken. “Het is alleen voor mijzelf heel vervelend dat ik lekker wilde genieten en ik nu door zoiets ongelukkigs in de lappenmand zit. Het gaat wel weer goed komen en ik heb er vertrouwen in dat ze in het Rijnstate ook meedenken, zodat ik ook geen trainingsachterstand oploop.”