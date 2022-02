Annemiek van Vleuten begint in Setmana Valenciana aan nieuwe seizoen

Annemiek van Vleuten zal in de Setmana Valenciana-Volta Comunitat Valenciana Fémines (2.1) haar eerste wedstrijdkilometers van 2022 afwerken. De 39-jarige Nederlandse voert de selectie van Movistar aan voor de Spaanse vierdaagse.

Van Vleuten, die weer volledig is hersteld van een zware valpartij in de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen, is de kopvrouw van Movistar in de Setmana Valenciana. Dat is niet zo gek, ook al omdat ze vorig jaar de beste was in het eindklassement. In 2021 bleef ze Mavi García en ploeggenote Katrine Aalerud voor in de strijd om de eindzege.

Ronde voor de klimmers

De regerend Olympisch kampioene in het tijdrijden kan in Spanje rekenen op steun van Aalerud, Paula Patiño, Alicia González, Sara Martín, Lourdes Oyarbide en Gloria Rodríguez. De zesde editie van de Setmana Valenciana telt vier etappes. Op dag drie staat de koninginnenrit gepland, met onderweg twee beklimmingen van eerste categorie en een finish in Vistabella del Maestrat, na een klim van zeven kilometer aan ruim 5%.

Van Vleuten heeft dit seizoen meerdere koersen met rood omcirkeld in haar agenda. Zo richt ze zich in het voorjaar op de klassiekers, hoopt ze daarna te schitteren in de Giro Rosa, Le Tour de France Femmes en de Challenge Vuelta en volgt in het najaar ook nog het WK in Australië.