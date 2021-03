Annemiek van Vleuten (4e): “Jammer dat mijn vlucht met Vos het niet haalde”

Annemiek van Vleuten liet na een tegenvallende Omloop Het Nieuwsblad in de Strade Bianche zien dat het met de conditie wel snor zit. De Europees kampioen eindigde op de vierde plaats.

“Ik ben trots om deel uit te maken van Movistar”, laat ze na afloop weten. “Ik had mijn ploeggenoten de gehele tijd voor me. Zelf zat ik goed gepositioneerd en was ik goed gefocust. In de laatste twee sectoren heb ik alles gegeven.”

Dat resulteerde uiteindelijk in een vlucht met Marianne Vos. “Ik ontsnapte met Vos. Het is jammer dat mijn vlucht met haar het vandaag niet haalde. Maar ik denk dat we vertrouwen uit deze wedstrijd kunnen putten.”

Proud to be part of my @Movistar_Team 💪👌 Had all the time teammates in front of me. Was myself well positioned and focused day. In last 2 sectors gave it all 👇🤯🥴😵 Escape with @marianne_vos Sad it did not work out in the end… But we can take all confidence out of today! https://t.co/8AmYSu2K1K

— Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) March 6, 2021