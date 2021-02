Annemiek van Vleuten (21e): “Ik zat slecht gepositioneerd”

Annemiek van Vleuten eindigde in haar eerste koers voor Movistar als 21ste. Op de Berendries verloor de Europees kampioen het contact met de kopgroep. “Ik zat slecht gepositioneerd. Dat kan ik mezelf kwalijk nemen. Heel stom.”

Desalniettemin is Van Vleuten tevreden over haar conditie. “Ik ben goed in orde”, vertelt ze bij Sporza. “Mijn koers van achteren was goed, maar dat wil je niet. Of ik zat te slapen? Nou ja, ik was wel aan het vechten om van voren te zitten.”

Voor de komende wedstrijden is de renster van Movistar in ieder geval geprikkeld: “Ik zat er vandaag niet bij, dus ik sta nu echt wel op scherp.”

Vorig jaar verbrak Van Vleuten de vloek van de regenboogtrui in de Omloop Het Nieuwsblad, dit jaar deed Van der Breggen hetzelfde. “Goed voor haar. Ze is er nu snel vanaf.”