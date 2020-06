Annemarie Worst houdt Van Anrooij en Betsema af op de Balenberg zondag 21 juni 2020 om 17:37

Vice-wereldkampioene Annemarie Worst heeft de damesversie van Slag om Balenberg gewonnen. Worst was de snelste in de tijdrit en op het trialparcours, terwijl de jonge Shirin van Anrooij de beste was in de zandproef.

Evenementenbureau Golazo organiseerde vorige maandag in het grootste geheim de allereerste Slag om Balenberg. Daarin namen zowel bij de heren als bij de dames zes topcrossers het tegen elkaar op in drie verschillende disciplines. Bij de dames startten vice-wereldkampioene Annemarie Worst, Belgisch kampioene Sanne Cant, Denise Betsema, Laura Verdonschot, Ellen Van Loy en de jonge Shirin van Anrooij. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado was er in Baal niet bij. Zij kampt nog met een lichte knieblessure.

Annemarie Worst maakte haar favorietenrol helemaal waar. Zowel in de tijdrit van anderhalve kilometer op een deel van het parcours van de GP Sven Nys als in de technische fietsproef (400 meter) was ze met grote voorsprong de beste van de zes deelneemsters. In de zandproef maakte Van Anrooij dan weer indruk door bij haar tweede poging 20,60 meter bergop door het zand te klieven. Het leverde haar uiteindelijk de tweede plaats in het eindklassement op, voor Denise Betsema, die in de tijdrit belangrijke seconden verloor door een kettingprobleempje.

Eindklassement:

1. Annemarie Worst – 23p

2. Shirin van Anrooij – 19p

3. Denise Betsema – 16p

4. Laura Verdonschot – 10p

5. Ellen Van Loy – 9p

6. Sanne Cant – 7p

Uitslagen per proef:

Trial

1. Annemarie Worst – 1’49″58 (6p)

2. Denise Betsema – 1’50″56 (5p)

3. Laura Verdonschot – 1’53″66 (4p)

4. Shirin van Anrooij – 1’54″70 (3p)

5. Ellen Van Loy – 1’56″66 (2p)

6. Sanne Cant – 2’03″52 (1p)

Zandproef (twee pogingen, beste telt)

1. Shirin van Anrooij – 15,72m en 20,60m (6p)

2. Annemarie Worst – 20,20m en 19,89m (5p)

3. Laura Verdonschot – 19,33m en 18,28m (4p)

4. Denise Betsema – 17,82m en 19,01 (3p)

5. Sanne Cant – 16,42m en 18,60m (2p)

6. Ellen Van Loy – 18,13m en 18,00m (1)

Tijdrit

1. Annemarie Worst – 4’47″85 (12p)

2. Shirin van Anrooij – 5’06″09 (10p)

3. Denise Betsema – 5’11″49 (8p)

4. Ellen Van Loy – 5’13″41 (6p)

5. Sanne Cant – 5’15″61 (4p)

6. Laura Verdonschot 5’22″13 (2p)