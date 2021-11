Annemarie Worst grijpt eerste seizoenszege in Wereldbeker Koksijde

Annemarie Worst heeft zondag in de Wereldbeker van Koksijde haar eerste overwinning geboekt van dit veldritseizoen. De kopvrouw van 777 wist in de voorlaatste ronde aan de Belgische kust weg te rijden van Denise Betsema, die uiteindelijk tweede werd. De derde plaats was voor wereldkampioene Lucinda Brand.

Shirin van Anrooij schoot uit de startblokken en nam het initiatief in de eerste ronde van de zandcross. Ze kreeg Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Puck Pieterse mee. Denise Betsema, Fem van Empel en wereldkampioene Lucinda Brand wisten bij de eerste passage aan start-finish aan te sluiten, waardoor er een kopgroep van zeven Nederlandse vrouwen ontstond. Grote afwezige was Yara Kastelijn, die de slag gemist had.

Worst en Betsema rijden weg

In de tweede ronde was het Worst die het verschil probeerde te maken, met Betsema in haar zog. Daarachter nestelde Brand zich op de derde plaats, vlak voor Van Anrooij. Alvarado moest in de achtervolging nadat ze van fiets moest wisselen. Vooraan gaven Worst en Betsema elkaar weinig ruimte. Ze dwongen elkaar tot het uiterste en breidden hun voorsprong verder uit.

In de voorlaatste ronde (de vierde van de vijf) waagde Worst nogmaals een poging om Betsema op achterstand te zetten. In de lange zandstrook slaagde de kopvrouw van de 777-ploeg daar in. Met twaalf seconden voorsprong op de Texelse ging Worst de laatste ronde in, terwijl Brand volgde op achttien seconden van de koploopster.

Eerste zege sinds Koppenbergcross 2020

Worst gaf haar voorsprong in de slotronde niet meer uit handen en stevende onbedreigd af op haar eerste zege van deze winter. Het begin van haar seizoen verliep moeizaam vanwege rugproblemen, maar daarvan is ze inmiddels volledig van hersteld. De laatste overwinning van Worst dateert van 31 oktober 2020 toen ze de Koppenbergcross won. Betsema en Brand mochten mee het podium op. Van Anrooij en Alvarado maakten de top-5 volledig.

Wereldbeker Koksijde 2021

Uitslag vrouwen

1. Annemarie Worst in 46m31s

2. Denise Betsema op 17s

3. Lucinda Brand op 37s

4. Shirin van Anrooij op 49s

5. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m10s

6. Fem van Empel op 1m26s

7. Puck Pieterse op 1m54s

8. Inge van der Heijden op 2m11s

9. Yara Kastelijn op 2m22s

10. Clara Honsinger op 2m30s