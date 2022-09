Annemarie Worst en Vincent Baestaens opnieuw aan het feest in Rochester

Annemarie Worst heeft voor de tweede dag op rij een veldrit gewonnen in de Verenigde Staten. Nadat ze zaterdag al de beste was op de eerste dag van de USCX Cyclocross in Rochester (C1), ging ze ook zondag met de zege aan de haal. Haar vriend Vincent Baestaens won opnieuw bij de mannen.

De USCX Cyclocross in Rochester bestond uit twee losse wedstrijden. Zaterdag was er een C1-veldrit, zondag een van C2-niveau. Bij de vrouwen won Worst dus beide keren. Op de tweede dag van het evenement hield ze de Amerikaanse Madigan Munro de Française Caroline Mani gemakkelijk af. Munro finishte op 42 seconden, Mani op 48 seconden.

Baestaens kreeg iets meer tegenstand. Hij versloeg de Amerikaan Curtis White – zaterdag ook al tweede – met zeventien seconden verschil. Eric Brunner, de nummer zes van een dag eerder, mocht ook nog mee het podium op. Voor Baestaens is het al zijn vierde overwinning op een rij. Al deze zeges behaalde hij in de Verenigde Staten.