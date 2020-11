Annemarie Worst: “Blij dat ik hier sta na pechperiode”

Annemarie Worst kwam heel dicht bij de Europese titel in Rosmalen, maar toonde zich achteraf een sportieve verliezer. “Ik ben al lang blij dat ik hier sta, nadat ik toch wel een pechperiode achter de rug heb. Ik kan die zomer vol pech nu eindelijk achter mij laten”, aldus Worst aan onze microfoon.

“Enerzijds is het jammer, want ik had hier natuurlijk liever willen winnen. Maar ik weet waar ik vandaan kom, met die vervelende blessure, en ben heel blij met waar ik nu sta. Ik heb er hard voor gewerkt en ben blij met mijn tweede plaats.”

Aan het einde had Alvarado net dat tikkeltje meer over. “Omdat ik meer foutjes maakte. Er waren veel sporen op de hellinkjes, en die zag je vaak pas laat. Daar verloor ik wel wat krachten mee. En op het einde moest ik in het zand ook een iets te groot gat laten, dat ik dan later weer moest dichtrijden. Die krachten kwam ik misschien te kort in die oneindig lange sprint.”