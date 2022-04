Anne Terpstra over tweede plek in Wereldbeker MTB: “Een heel mooie verrassing”

Mountainbikester Anne Terpstra is het nieuwe wereldbekerseizoen sterk begonnen. In Pétropolis, Brazilië, kwam ze als tweede over de streep, nadat ze in de laatste ronde haar meerdere moest erkennen in de Australische Rebecca McConnell.

“Ik ben supertrots. Ik voelde me al erg goed toen ik hiernaartoe kwam, maar het is nog zo vroeg in het seizoen en ik had me niet echt voorbereid om nu al in topvorm te zijn. Dus het is echt een heel aangename verrassing om nu al tweede te worden”, vertelde de 31-jarige Nederlandse renster van Ghost Factory Racing na afloop van de wedstrijd in het flashinterview.

Ze ging als leider de slotronde in, maar daar moest ze Rebecca McConnell voor laten gaan. “In de laatste halve ronde was Rebecca net iets sterker. Ik denk dat ik het iets te vroeg heb geprobeerd, want ik voelde me erg goed en dacht dat ik een gaatje kon slaan. Ik gokte dat ik het wel vast kon houden, maar dat lukte deze keer niet. Ze verdient de zege en ik heb vrede met de tweede plek.”

