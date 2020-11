Anna van der Breggen voert de zegelijst van 2020 aan bij de vrouwen

Anna van der Breggen heeft dit gemankeerde jaar de meeste overwinningen geboekt van het vrouwenpeloton. De kopvrouw van Boels-Dolmans won acht keer en bleef daarmee landgenote en concurrente Annemiek van Vleuten (zeven zeges) voor.

Twee van haar acht overwinningen boekte Van der Breggen nog voor de coronacrisis. Eind februari won ze in de Wielerweek van Valencia de koninginnenrit en het eindklassement, maar daarna viel het seizoen stil.

Vanaf eind augustus denderde de Zwolse door. Van der Breggen won in ruim een maand achtereenvolgens het NK op de weg, het EK tijdrijden, het eindklassement van de Giro Rosa, het WK tijdrijden, het WK op de weg en de Waalse Pijl.

Overwinningen Anna van der Breggen in 2020 1. 2e etappe Setmana Ciclista Valenciana

2. Eindklassement Setmana Ciclista Valenciana

3. NK wielrennen op de weg

4. EK tijdrijden

5. Eindklassement Giro Rosa 6. WK tijdrijden

7. WK wielrennen op de weg

8. Waalse Pijl

Annemiek van Vleuten volgt met een zevental zeges in dit wielerjaar. De renster die Mitchelton-Scott verruilt voor Movistar deed haar regenboogtrui eer aan. Eind februari won ze de Omloop Het Nieuwsblad in haar eerste koers als wereldkampioene. Eind juli volgden drie zeges in Baskische eendagskoersen en overwinningen in Strade Bianche en het EK op de weg.

In de Giro Rosa leek Van Vleuten na een ritzege op de tweede dag op weg naar de eindzege, maar een valpartij in de zevende etappe gooide roet in het eten. De wereldkampioene brak haar pols en moest, met de roze trui op zak, afstappen. Met een brace kon Van Vleuten een week later toch het WK rijden, waar ze tweede werd. De gevolgen van haar polsbreuk waren daarna nog wel voelbaar, waardoor ze niet meer aan winnen toekwam.

De derde plaats in de zegeranglijst van 2020 wordt gedeeld door Lorena Wiebes (die won voor Parkhotel Valkenburg én Team Sunweb), de Thaise Juthatip Maneephan (Alé BTC Ljubljana) en de Spaanse Mavi García (Alé BTC Ljubljana). Zij hebben allen vier keer weten te winnen dit jaar. Voor Maneephan en Garcia zaten daar ook nationale titels bij.

De groep met rensters die drie keer gewonnen hebben in 2020 is al groter: onder meer Marianne Vos, Lotte Kopecky en Lizzie Deignan mochten drie keer juichen dit jaar.

Top 10 zegeranking vrouwen in 2020 8 zeges

Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) 7 zeges

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) 4 zeges

Mavi Garcia (Alé BTC Ljubljana)

Juthatip Maneephan (Alé BTC Ljubljana)

Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg/Team Sunweb) 3 zeges

Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT)

Lizzie Deignan (Trek-Segafredo)

Chloe Hosking (Rally)

Lotte Kopecky (Lotto Soudal)

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo)

Tatsiana Sharakova (Minsk)

Marianne Vos (CCC-Liv)