Anna van der Breggen stelt nieuwe eindzege in Giro Rosa veilig zaterdag 19 september 2020 om 15:42

Anna van der Breggen heeft voor de derde keer in haar carrière de Giro Rosa op haar naam geschreven. De renster van Boels-Dolmans wist in de heuvelachtige slotrit uit de problemen te blijven. Evita Muzic was in Motta Montecorvino de beste renster uit de vroege vlucht.



In tegenstelling tot de laatste etappe in de Tour de France, was de slotetappe in de Giro Rosa geen formaliteit. Sterker nog, op de 109,9 kilometer lange omloop rondom Motta Montecorvino konden er nog de nodige verschuivingen in het klassement plaatsvinden. Er werd namelijk de gehele dag op en af gereden.

Rozetruidrager Van der Breggen moest dus op haar hoede blijven. De Nederlandse kwam zaterdag echter niet meer in gevaar. Alhoewel er veel werd aangevallen, zat er nooit een gevaarlijke renster voor het algemeen klassement mee.

Vroeg in de wedstrijd reed er een groep van ongeveer dertig rensters weg uit het peloton. Sabrina Stultiens, Ruth Winder, Ellen van Dijk en Soraya Paladin waren een aantal van de namen die zich in de kopgroep bevonden. Paladin, die vijftiende staat in het algemeen klassement, stond al op meer dan tien minuten en dus vormde zij geen bedreiging voor Boels-Dolmans. De rensters vooraan wisten daarom ook een voorsprong van bijna vijf minuten bij elkaar te rijden.

Stultiens op weg naar etappezege

In de finale werd deze kopgroep verder en verder uitgedund. Op de laatste beklimming leken er enkele rensters over te blijven in de strijd om de ritzege. Stultiens was er een van, Arlenis Sierra, Laura Tomasi, Letizia Borghesi waren de anderen. Zij werden in de slotkilometers echter weer tot de orde geroepen door een aantal achtervolgers.

Muzic wint slotetappe

Negen rensters waren daarna kansrijk voor de zege in Motta Montecorvino. Juliette Labous en Erica Magnaldi toonden zich erg actief, maar de overwinning zou niet voor hen zijn. Evita Muzic bleek de beste te zijn, voor Niamh Fisher-Black en de zojuist genoemde Labous.

Van der Breggen komt niet meer in de problemen

Van der Breggen kwam enkele minuten na de winnares over de finish in een uitgedund groepje der favorieten. De renster van Boels-Dolmans won op deze manier opnieuw de Giro Rosa, nadat ze in de achtste etappe de macht in het algemeen klassement had gegrepen.