Anna van der Breggen na zevende zege in Waalse Pijl: “Dit was misschien wel de lastigste van allemaal”

En dat is zeven! Op de loodzware Muur van Hoei toonde Anna van der Breggen zich voor de zevende keer op rij de beste in de Waalse Pijl. Een afscheid in stijl. In het flashinterview was er, naast blijdschap om haar overwinning, niets dan lof voor haar ploeggenoten. “Ik ben heel blij dat ik het af kon maken voor het team.”

“Het was vanaf het begin een zware race”, blikt AvdB terug op de koers. “Het tempo lag hoog op de beklimmingen. We maakten tijdens de koers wat tactische foutjes, dus we moesten achtervolgen. Maar het team heeft het geweldig gedaan om alles op te lossen. Demi reed vlak voor de Muur het gat met Ruth Winder bijna dicht, dat is fantastisch. Als je als jonge rensters zo’n beslissing neemt zegt dat veel over je toekomst.”

“Ik ben heel blij dat ik het af kon maken voor het team”, vervolgt Van der Breggen. “Dit was misschien wel de lastigste van allemaal. We moesten veel achtervolgen en we hadden niet de hele wedstrijd de controle. Voor mij lag er ook iets meer druk op omdat de meiden zo hard voor mij hebben gewerkt.”

“Ik heb alles moeten geven op de Muur. Het was een mooi gevecht met Kasia. Zij was echt heel sterk. Ik ben dan ook heel blij om deze te winnen. Het is een gekke gedachte dat dit mijn laatste Waalse Pijl is. Maar volgend jaar zal ik de andere meiden niet meer lastigvallen (lacht). Ik ben blij om het zo af te maken met zeven overwinningen op rij.”

“Winnen in Luik-Bastenaken-Luik zou leuk zijn, maar het huidige parcours ligt me iets minder”, blikt Van der Breggen tot slot nog kort vooruit op het volgende WorldTour-treffen van aankomende zondag. “Voor mij zou het dan in het midden van de koers moeten gebeuren. We gaan het zeker proberen, maar eerst ga ik van deze zege genieten.”

Niewiadoma: “Anna van der Breggen is gewoon een klasse apart op de Muur van Hoei”

Na de Amstel Gold Race was ze in de Waalse Pijl opnieuw dichtbij een grote overwinning, maar Katarzyna Niewiadoma kreeg het niet voor elkaar om Van der Breggen te kloppen op de Muur van Hoei. “Ik ben blij dat ik op het podium sta. Natuurlijk is het jammer dat ik niet win, maar Anna van der Breggen is gewoon een klasse apart op de Muur van Hoei. Ze kent het hier zo goed, dat ze hier voor de zevende keer op rij wint zegt denk ik genoeg. Ik ben blij met hoe het team vandaag heeft gekoerst. Vanuit het vertrek voelde ik me heel comfortabel. Dat gaf rust tot aan de finale.”

Aangezien Van der Breggen na dit jaar afzwaait als beroepsrenster biedt dat mogelijkheden voor de Poolse in deze wedstrijd. Zo opportunistisch wil Niewiadoma echter niet zijn. “Het scheelt natuurlijk als Anna er niet bij is, zeker in deze wedstrijd. Maar het niveau bij de vrouwen stijgt ieder jaar en ik denk niet dat je zo makkelijk kunt stellen dat ik na het afscheid van Anna de grote favoriet zal zijn.”

Van Vleuten (vierde): “Stom dat Longo Borghini me vlak voor de streep voorbij reed”

Annemiek van Vleuten behaalde een derde plaats in de Amstel Gold Race. Dat leek ook in de Waalse Pijl haar eindklassering te worden, ware het niet dat ze in extremis nog voorbij werd gestoken door Elisa Longo Borghini. “Toen ik op 75 meter van de streep achterom keek, had ik haar achter me gelaten. Het gat was heel groot en ik voelde haar niet weer aankomen, maar ik had nog een keer moeten kijken”, stelt ze in een reactie op haar website.

“We hebben vandaag een goede koers gereden met de ploeg. Zelf zat ik er ook wel lekker in en ik voelde me beter dan met de Amstel Gold Race. We hadden het plan dat ik de klim voor de muur, met nog tien kilometer te gaan, zou gebruiken voor een aanval. Ik kreeg daarvoor ook een super goede lead-out van Leah Thomas en Katrine Aalerud. Die bereidden ook heel goed die aanval voor, maar ik kon daar niet het verschil maken.”

“Het dunde uit tot een groep van tien rensters. Daardoor stegen mijn kansen wel, maar Anna liet gewoon duidelijk zien dat dit de koers is die haar écht heel goed ligt. Met die Muur van Huy ben ikzelf nog steeds niet helemaal vrienden. Het enige waar ik van baal vandaag, is dat Elisa Longo Borghini me vlak voor de streep nog voorbij reed. Dat was gewoon dom. Volgend jaar gaan we het gewoon opnieuw proberen, maar eerst gaan we het zondag proberen in Luik-Bastenaken-Luik. Daar kijk ik ook erg naar uit.”