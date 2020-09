Anna van der Breggen: “Ik voelde me vermoeid, maar ploeg was geweldig” woensdag 30 september 2020 om 13:17

Zes op een rij voor Anna van der Breggen. Maar deze was wellicht de spannendste, vertelde de wereldkampioene achteraf in het flash-interview. “Gelukkig had ik nog wat overschot in de laatste honderdvijftig meter. Blij dat ik het harde werk van de ploegmaats toch kon afmaken.”

“Het was een loodzware wedstrijd”, begon Van der Breggen haar relaas. “Er was de regen onderweg, maar ik voelde me ook vermoeid. Dit was wellicht de spannendste slotkilometer van de zes edities die ik won. Maar de ploegmaats hebben hard gewerkt voor mij, dat zorgde wel voor enige druk om het ook af te maken. Blij dat het gelukt is.”

“Chantal (van den Broek-Blaak) en Amy (Pieters) zetten me prima af aan de voet van de slotklim. Ik reed op eigen tempo zo snel mogelijk de Muur op, maar zorgde er toch voor dat ik nog wat extra overhield voor de laatste honderden meters. Toen Demi Vollering oprukte, hield ik me nog even in. Pas bij het bordje van de laatste honderdvijftig meter ging ik all in. Ik wist dat ik dat nog in de benen had.”

Zes op een rij, dat is eentje meer dan Marianne Vos. Van der Breggen wordt zo recordhoudster. “Geweldig, hé. Dit is nu eenmaal een wedstrijd die me op het lijf geschreven is. Ik ben blij met dat record, ja.” Zondag start de wereldkampioene ook als favoriete in Luik-Bastenaken-Luik. “In vergelijking met vroeger is de finale in Luik wat minder zwaar. Dat past iets minder bij mij, maar we zullen zien wat het brengt. Ik voel nu vooral de vermoeidheid”, besloot de kopvrouw van Boels-Dolmans.