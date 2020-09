Anna van der Breggen blij met nieuwe titel: “Dit betekent veel voor me” donderdag 24 september 2020 om 17:06

Anna van der Breggen werd twee jaar geleden al eens wereldkampioene op de weg, maar moest lang wachten op een eerste wereldtitel in het tijdrijden. Vandaag wist Van der Breggen de regenboogtrui te veroveren in het Italiaanse Imola. “Dit betekent veel voor me”, zo vertelde de Nederlandse in het flashinterview.

Van der Breggen moest aan het eerste tussenpunt nog haar meerdere erkennen in de Amerikaanse titelverdedigster Chloé Dygert, maar die laatste kwam op hoge snelheid ten val en zag een nieuwe wereldtitel in rook opgaan. “Ik wilde onderweg geen tussentijden weten”, aldus Van der Breggen. “Ik ben vaak tweede geweest, maar nu is het wel raak.”

De winnares liet weten de afgelopen tijd aan haar tijdrit te hebben geschaafd en dat werpt nu overduidelijk zijn vruchten af. Van der Breggen kan aankomende zaterdag voor een nieuwe wereldtitel gaan, als de wegrit op het programma staat. “Maar ik ga eerst even genieten van deze zege. Ik zal me morgen weer focussen op de wegwedstrijd.”

Een nacht slecht slapen

“Het is een prachtig parcours en we zijn hier met een sterke ploeg. Ik ga echter eerst genieten en een nacht slecht slapen”, zo laat ze weten met een glimlach. Marlen Reusser veroverde vandaag een zilveren medaille, het brons was voor Ellen van Dijk. Van der Breggen blikte na de podiumceremonie ook nog met de NOS terug op de wedstrijd.

De wereldkampioene kreeg onderweg niks mee van de valpartij van haar grote concurrente Chloé Dygert. “Ik wist helemaal niks, maar dat is ook een tijdrit. Je moet je eigen rit rijden. Het is natuurlijk super vervelend voor haar. Zij heeft hier waarschijnlijk alles voor gedaan, net als veel meiden die hier aan de start staan.”