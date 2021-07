Anna Kiesenhofer: “Een bekendere renster zou nooit zo veel voorsprong hebben gekregen”

Anna Kiesenhofer kon maar moeilijk bevatten dat ze de wegkoers op de Olympische Spelen van Tokio had gewonnen.

“Het is nog moeilijk te bevatten. Als je steeds vaker in interviews kan vertellen dat je olympisch kampioen bent, begin je het op een of andere manier steeds meer te beseffen. Volgens mij is dit de zwaarste medaille, die ik ooit om mijn nek heb gehad”, vertelde Kiesenhofer, die afgelopen winter 30 jaar werd, naderhand.

Dat alles klopte, zei de Oostenrijkse. “In een wegwedstrijd speelt geluk altijd een belangrijke rol. Ik had de moed om aan te vallen en uiteindelijk was ik de sterkste van de vluchters. Het verrassingselement speelde zeker in mijn voordeel. Ze zouden een bekendere renster nooit zo veel voorsprong hebben gegeven.”

“Pas toen ik over de finish kwam, realiseerde ik mij wat ik had bereikt. Tot dat moment zat ik op de limiet. Veel mensen hebben opofferingen gedaan voor mijn wielercarrière. Ik ben heel blij dat ik met deze medaille wat terug kan doen. Ik streef geen profcarrière op de weg na, maar ik wil me wel graag blijven inzetten voor de tijdrit”, aldus de oud-renster van Lotto Soudal.